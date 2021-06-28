وزيرة «البيئة»: خفض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25% في القاهرة الكبرى

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.استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخطوات التي تتخذها مصر لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل للبيئة وأكثر استدامة وتحسين جودة الهواء، من خلال مجموعة من الخطط والسياسات التي استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو التالي :

وضع منظومة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها، حيث بلغ عدد النماذج المطورة التي تم تركيها والانتاج منها حتى ديسمبر 2020 (215) نموذج مطور، بالإضافة إلى عدد (11) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير، حيث تم تقديم التمويل لعدد (16) مستثمر بمبلغ إجمالي (549000) جنيه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تنفيذ مشروعات ريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، من خلال انشاء عدد (7) خطوط أتوبيس حديثة يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص، تربط بين مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر ومحطة المترو بالجيزة.

وانشاء مسارات بطول (14) كم للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد (14) إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، إضافة إلى الانتهاء من استبدال عدد (871) دراجة نارية ضمن المشروع التجريبي لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم.

وأوضحت فؤاد اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث أظهرت نتائج موسم 2020 جمع وكبس ما يقارب (2.37) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، منها (26%) تم جمعها من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و(73%) تم جمعها من خلال الأهالي، مما أدى إلى تجنب انتشار ما يقارب (25000) طن من ملوثات الهواء المختلفة.

وأكدت فؤاد على زراعة ما يزيد عن 300 ألف شجرة بالإضافة إلى ما يزيد عن 30 ألف متر مربع مساحات خضراء بكافة محافظات الجمهورية، ضمن عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة البيئة بهدف زيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث ومكافحة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأشارت فؤاد إلى رصد نوعية الهواء من خلال زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لتبلغ (110) محطة رصد بعدد (23) محافظة بزيادة (25%)، كما زادت عدد الكيانات المرتبطة بشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتبلغ (83) منشأة صناعية ومحطة كهرباء بعدد نقاط رصد بلغ (379) نقطة رصد بنسبة زيادة (137%)، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد الضوضاء إلى (35) محطة رصد بنسبة زيادة (17%)، وساهمت الجهود المبذولة في خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة ٢٥% مقارنة بعام ٢٠١٥ .