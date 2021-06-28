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«المنوفية» تناقش آليات ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل

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«المنوفية» تناقش آليات ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل «المنوفية» تناقش آليات ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل

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شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الإثنين، في المائدة المستديرة التي نظمها مركز جامعة المنوفية للتطوير المهنى بمشاركة الجامعة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية و١٤ شركة قطاع خاص ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات لمناقشة آليات ربط التعليم الجامعى بجامعة المنوفية باحتياجات سوق العمل والآفاق المستقبلية في ظل الاتجاه المتسارع لاستخدام التكنولوجيا «أون لاين».

وجه مبارك في كلمته التحية للمشاركين في هذا اللقاء الهام الذي يتناول تحديد مدى ارتباط التعليم الجامعى بجامعة المنوفية باحتياجات سوق العمل حاليا، ومدى تلبية المناهج التعليمية لهذه المتطلبات ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، ودرجة استعداد الخريجين الجدد لمواكبة هذه التكنولوجيا المطلوبة بسوق العمل، واستعراض الوظائف والتخصصات المستحدثة على سوق العمل والمعايير الجديدة لاختيار الوظائف المرتبطة بالكليات النظرية والعملية.

كما تناولت المائدة المستديرة التعرف على مقترحات رجال الأعمال لكيفية ربط التعليم الجامعى بما يتناسب مع سوق العمل، وموضوعات البحث العلمى المقترح أن تقوم بها الجامعة ومدى مساهمتها في خفض التحديات التي تواجههم، وإلقاء الضوء على دور مركز التطوير المهنى في تأهيل الخريجين لسوق العمل وما يتطلبه من استخدام للتكنولوجيا الحديثة من حيث الدورات الممكن تقديمها والفعاليات الممكن تنظيمها لتنمية مهارات الخريجين.

ووجه رئيس الجامعة أصحاب الأعمال بأهمية دعم البحث العلمى، والمساعدة في ربط التعليم الجامعى بسوق العمل، واقترح عمل استبيان دورى لأصحاب الأعمال لوضع المتطلبات الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف لديهم لتدريبهم عليها في المركز.

وتم خلال اللقاء عرض تقديمي عن مراكز التطوير المهنى بالجامعات ودورها، وعرض آخر لانجازات المركز بجامعة المنوفية.

المصرى اليوم

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