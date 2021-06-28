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يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري السلة

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الزمالك يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري السلة يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري السلة

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تقام اليوم الأثنين المباراة الفاصلة بين الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي ونظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات نهائي دوري سوبر السلة.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساءً، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر.

وتقام منافسات الدوري بنظام الخمس مباريات «بلاي أوف»، وي حال فوز أي من الفريقين بـ3 مباريات يتوج بلقب البطولة.

وكان فريق الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة (83-56)، بينما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة (80-70)، والثالثة بنتيجة (74-69)، وعاد الاتحاد ليفوز بالمباراة الرابعة بنتيجة (81-79)، لتصبح مباراة اليوم هي المباراة الفاصلة بين الفريقين والتي ستحدد بطل الدوري لهذا الموسم.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة إفريقيا، بينما توج الاتحاد السكندري بكأس ، ويسعى الفريقان للتويج بالدوري وإسعاد الجماهير هذا الموسم.

المصرى اليوم

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