جوناثان ساندرسون يتولى قيادة مكتب درايفر تريت في سلطنة عمان

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أعلنت "درايفر تريت"، شركة الخدمات الاستشارية لقطاع البناء، عن ترقية جوناثان ساندرسون ليتولى رئاسة مكتبها في سلطنة عمان، خلفاً لكوبوس هافيمان الذي يغادر الشركة بعد 11 عاماً من الخدمة.

هذا ويتمتع جوناثان بخبرة تزيد عن 30 عاماً في قطاع البناء في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط. يحمل جوناثان ماجستير في قانون البناء والتحكيم، وبكالوريوس في مسح الكميات، كما أنه حاصل على عضوية مهنية في المعهد الملكي للمساحين القانونيين. وشغل أيضاً مناصب عدة في مجالس الإدارة وعمل مع أهم المقاولين والمطورين والاستشاريين، ونجح على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في قيادة قسم المطالبات في مكتب "درايفر تريت" في سلطنة عمان.

وقال جوناثان في معرض تعليقه على ترقيته: "إنني متحمس لتولّي هذا الدور، وأتطلع إلى الاعتماد على نجاح أعمال ’درايفر تريت‘ في سلطنة عمان، في ظل الدعم المستمر الذي يوفره فريقنا المتفاني الذي يتمتع بمهارات عالية جداً".

ويتميز جوناثان، من خلال خبراته وتدريباته، بالقدرة على استيعاب المواقف المعقدة وتحديد المعطيات ذات الصلة على أرض الواقع بسرعة من أجل تحديد أفضل مسار ينبغي اختياره لتحقيق أقصى فائدة وتأمين أفضل النتائج للعملاء.

من جانبه، قال ديفيد ميريت، المدير الإداري، ورئيس قسم أعمال منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بهذا الخصوص: "أنا سعيد جداً بتعيين جوناثان مديراً قطرياً لشركتنا في سلطنة عمان. يُعتبر جوناثان ممارساً من الطراز الأول في مجال فضّ النزاعات حيث يجلب معه إلى هذا المنصب معرفة غنية وخبرة عملية وبراعة تطبيقية. ومن شأن رؤية جوناثان لأسواق البناء في الشرق الأوسط وسلطنة عمان أن تعود بفائدة هائلة على أعمال ’درايفر تريت‘ فيما نواصل تطوير عملياتنا الإقليمية".