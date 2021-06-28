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نائب بـ«الشيوخ»: عقد أول صلح بين عائلتي «السعدية» و«الطوالب» بأبوحزام

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نائب بـ«الشيوخ»: عقد أول صلح بين عائلتي «السعدية» و«الطوالب» بأبوحزام نائب بـ«الشيوخ»: عقد أول صلح بين عائلتي «السعدية» و«الطوالب» بأبوحزام

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شهدت قرية ابو حزام بمركز نجع حمادى عقد اول مصالحة في الحادث الثأري الأليم الذي راح ضحيته 11 قتيل من 6 عائلات على اثر مقتل احد افراد عائلة السعدية من قبل احد افراد عائلة العوامر مما دفع ثلاثة من عائلة القتيل يتقدمهم نجله لفتح نيران اسلحتهم الالية على سيارة ميكروباص تصادف مرورها بذات منطقة العوامر ظنا منهم انها تقل افراد من العائلة الاخرى ليسقط 11 قتيل من 5 عائلات وهم الطوالب والقنادلة والدقايقة والمنايعة والبزايدة.

كان أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا قد اطلق مبادرة لحقت الدماء في حمرة دوم وابوحزام بصفة عامة والحادث الثأري بأبوحزام كبداية لتفعيل المبادرة التي تتضمن وثيقة للصلح. وقال الهوارى انه تم إقرار صلح عرفى بين عائلتى«السعدية» و«الطوالب» بقرية ابوحزام بنجع حمادى على خلفية المشاجرة التي نشبت خلال الشهر الماضى بين العائلة الاولى والعوامر بسبب خلافات قديمة بينهما نتج عنها مصرع ١١ وإصابة ٥ آخرين من ٦ عائلات من بينهم قتيل بعائلة الطوالب بطريق الخطأ.

وأشار الهوارى أن المساعى التي قادها بالتنسيق مع كبار العائلتين والقيادات الشعبية نجحت في إتمام الصلح بين العائلتين حيث قام أفراد من العائلة الاولى بزيارة الثانية في ديوانهم للمصالحة فيما بينهم وقبول كلا منهم الآخر للاعلان عن نبذ العنف والثأر مشيرا أن هناك تحركات ومساعى أخرى للعمل على إتمام الصلح بين السعدية وباقى العائلات الأخرى بالقرية وفقا لاوراق ووثيقه المبادرة

المصرى اليوم

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