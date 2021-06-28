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«النواب» يوافق على صندوق الطوارئ والوقف الخيري والدستورية العليا والصكوك السيادية

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«النواب» يوافق على صندوق الطوارئ والوقف الخيري والدستورية العليا والصكوك السيادية «النواب» يوافق على صندوق الطوارئ والوقف الخيري والدستورية العليا والصكوك السيادية

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا «بالوقوف» على قوانين من صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.

وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلا: «اليوم يوم الرياضة العالمي»، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين «وقوفا».

جاء ذلك أثناء التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.

المصرى اليوم

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