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إصابة طفل في انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية (صور)

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انهارت أجزاء من عقارين بمنطقتي أبوسليمان واللبان بأحياء الجمرك وشرق الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة طفل بإصابات طفيفة.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 35 شارع جواد حسني متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبوسليمان.
انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق تقطنه 5 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.
أسفر الحادث عن إصابة طفل بكدمات بسيطة وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 10 بشارع إسماعيل مهنا بمنطقة اللبان، واحتجاز عدد من السكان.
انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي، وتبين من المعاينة انهيار سلم العقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات بين السكان.
جرى إخراج السكان بواسطة الحماية المدنية، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان.

إصابة طفل فى انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية- صور
إصابة طفل فى انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية- صور
إصابة طفل فى انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية- صور
إصابة طفل فى انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية- صور
إصابة طفل فى انهيار أجزاء من عقارين في الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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