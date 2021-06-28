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تخصيص 76 فدانا لمشروعات تنموية واقتصادية بمدينة السادات

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تخصيص 76 فدانا لمشروعات تنموية واقتصادية بمدينة السادات تخصيص 76 فدانا لمشروعات تنموية واقتصادية بمدينة السادات

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عقد بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، بمحافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، اليوم، لمناقشة الرؤية التنموية والاقتصادية لتطوير مركز السادات، وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لكافة الأعمال التي تتم ضمن مبادرة تخصيص 76 فدانا لصالح مشروعات تنموية واقتصادية، بكفر داود والتي ستخدم مركز السادات بأكمله بعد تخصيصها وتصبح جهة الولاية محافظة المنوفية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على بناء مركز إغاثة متكامل وإسعاف يضم كافة غرف الطوارئ لقطاع الصحة، وتخصيص مجمع تعليمي عام ومدرسة تعليم زراعي وصناعي ومدرسة صرف صحي وكهرباء تخدم قطاع مركز السادات بأكمله، وتخصيص مركز شباب وملعب قانوني وعمارات سكنية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

كما تم اقتراح تخصيص مخبز مليوني على أحدث المعايير الهندسية، وسوق تجاري، ومن جانبه أكد رئيس مركز والمدينة السادات على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية، والعمل كفريق واحد لإنجاح المبادرة والوصول إلى الهدف المنشود.

ووجه بسيوني عيد رئيس مركز ومدينة السادات، إدارة التخطيط بالمركز والقطاعات التنفيذية لعمل المقايسات اللازمة الخاصة بكل المشروعات، لارسالها للادارة العامة للتخطيط بالمحافظة، تمهيدا لعرضها على محافظ المنوفية للبدء بالتنفيذ وانهاء كافة الإجراءات

المصرى اليوم

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