وكيل «صحة الشرقية»: تطعيم النزلاء والعاملين بدار رعاية مسنين بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

قامت الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، تحت إشراف مدير الإدارة الصحية، بتطعيم جميع النزلاء والعاملين بدار رعاية المسنين التابعة لمستشفي السلام بمدينة الزقازيق بلقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتقديم الخدمة الطبية لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، كما تم قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، والذين أعربوا عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزيرة الصحة والسكان، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية، على الجهود المبذولة، من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أبناء الوطن، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.