«بيطري المنيا» تستعد لعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، الإثنين، تقريرًا للمحافظ اللواء أسامة القاضي، حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم.

وتضمن التقرير، المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في «مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الآمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.