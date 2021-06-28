«بيطري المنيا» تستعد لعيد الأضحى

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قدم الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، الإثنين، تقريرًا للمحافظ اللواء أسامة القاضي، حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم.
وتضمن التقرير، المرور على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في «مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الآمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.