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كيف نفرق بين الاهتمام والسيطرة؟.. استشاري نفسي توضح

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كيف نفرق بين الاهتمام والسيطرة؟.. استشاري نفسي توضح كيف نفرق بين الاهتمام والسيطرة؟.. استشاري نفسي توضح

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قالت الدكتور منى حمدي، استشاري الصحة النفسية وإرشاد نفسي وأسري، إن هناك خط فاصل بين الاهتمام كسلوك من جانب والسيطرة من جانب آخر فيما يتعلق بمساحة الحرية الشخصية في العلاقة بين الزوجين.

وأوضحت منى حمدي خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، أن مفهوم الاهتمام المبني على حب حقيقي وصحي وسوي يكون من شخص يعطي مساحة من حب واهتمام ورعاية واحتواء وإشباع العاطفي مع إعطاء مساحة من الحرية الشخصية، مؤكدة أن حدود العلاقة تظهر في مساحة الحرية الشخصية.

وأشارت إلى أن السيطرة تنبع من شخص يريد الاستحواذ على الآخر بشكل كلي: «عايز طول الوقت يكون مسيطر على وقتك.. إنتي بتاعته هو بس»، مضيفة أن أهم عامل في العلاقة مساحة الحرية الشخصية فضلا عن الغرض من الاهتمام المقدم «هل يصب في اهتمامتك الشخصية أم تصب في إرضاء مقدم الاهتمام؟.

المصرى اليوم

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