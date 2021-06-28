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محافظ المنيا يطّلع على الاستعدادات للثانوية العامة

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محافظ المنيا يطّلع على الاستعدادات للثانوية العامة محافظ المنيا يطّلع على الاستعدادات للثانوية العامة

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ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الإثنين، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 حتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوي المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والإلكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنة «ورقي» فقط لطلاب المنازل، بإجمالي 34 ألفًا و524 طالبًا وطالبة، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو المقبل.

المصرى اليوم

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