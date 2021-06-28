محافظ المنيا يطّلع على الاستعدادات للثانوية العامة

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ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الإثنين، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية.
وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 حتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوي المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والإلكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنة «ورقي» فقط لطلاب المنازل، بإجمالي 34 ألفًا و524 طالبًا وطالبة، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو المقبل.