محافظ المنيا يعلن الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومديريات الخدمات للعام المالي 2021/2020، بنسبة إنجاز بلغت 100% من الموازنة العامة. مشيدا بالجهود المبذولة، من قبل مديريات الخدمات، والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة في هذا الشأن.

وطالب «المحافظ» مديري المديريات الخدمة، ورؤساء القطاعات، بالعمل على دراسة كافة السلبيات والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطن وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.