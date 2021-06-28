أخبار عاجلة

"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا" -
"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين -
النصر يدشن تحضيراته في معسكر بلغاريا بتمارين لياقية -
مؤتمر المعارضة الإيرانية في ألبانيا يبحث أزمة نظام الملالي وخطورة نهجه القمعي -
الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات -
"الخليوي" يحذر: رياح شمسية مؤثرة تصل كوكب الأرض غدًا -
"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 -
«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه» -
افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة -
سكرتير محافظة الإسماعيلية يتابع نقل الورش الحرفية إلى المنطقة الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة توليه مهام منصبه

Print
السيسي يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة توليه مهام منصبه يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بمناسبة توليه مهام منصبه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح اتصالاً هاتفيًا صباح الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد خلال الإتصال على دعم لكل جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.

فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيدًا بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على إتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

نائب وزير الإسكان: إتاحة وحدات «سكن مصر» ضمن مبادرة التمويل العقاري

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر أعلنت موقفها بقوة بشأن سد النهضة خلال جلسة مجلس الأمن

خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا

خبير: الإصلاح الاقتصادي كان حائط الصد الأول لمرور مصر من جائحة كورونا