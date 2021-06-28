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بكاء في بعد خسارة الزعيم بعض الكيلوجرامات من وزنه (تفاصيل)

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بكاء في كوريا الشمالية بعد خسارة الزعيم بعض الكيلوجرامات من وزنه (تفاصيل) بكاء في بعد خسارة الزعيم بعض الكيلوجرامات من وزنه (تفاصيل)

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ظهر مواطن كوري على شاشة التليفزيون الكوري، الإثنين، يبكي بشدة بسبب نحافة الزعيم كيم جونغ أون، بعدما خسر عددًا من الكيلوجرامات من وزنه.

وأضاف المواطن : «شعر الناس بالحزن الشديد لرؤية الزعيم الكوري الشمالي يبدو أنحف من الطبيعي»، مشيرًا إلى أن «جموع الشعب بكت عندما شاهدته أكثر نحافة»، حسب قوله.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا، في 12 يونيو الجاري، عن خسارة زعيم كيم جونغ أون عددًا من الكيلوجرامات من وزنه.

وكان قد ترأس الزعيم الكوري جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، بعد غياب نحو شهر كامل، لمراجعة شؤون الدولة الشاملة في النصف الأول من العام لاتخاذ إجراءات لتصحيح الأخطاء والأمور المنحرفة، كما ناقش الاجتماع إعادة التنظيم الهيكلي لإدارات اللجنة المركزية للحزب وجداول الأعمال الأخرى للجلسة العامة القادمة.

وعلى ما يبدو أن الزعيم خسر نحو 20 كيلوجرامًا من وزنه، وهو ما كشفته الصور المقارنة وهو يرتدي البدلة نفسها.

المصرى اليوم

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