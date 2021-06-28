بحضور البابا تواضروس .. ختام مؤتمر مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي (صور)

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، اليوم، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، مع المجموعة الأولى من مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي، ختامًا لفعاليات ملتقاهم الذي بدأ منذ ٤ أيام في مركز لوجوس.

بدأت فعاليات الملتقى يوم الخميس الماضي وتنتهي بعد ظهر اليوم، وحضره ٧٣ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ٢٣ إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة» لتدريب ١٠٠٠ معلم كنسي، وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة بعد انتهاء الورش، ‏وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.

والتقى البابا بالمدربين الحاضرين، مساء أمس، وألقى عليهم المحاضرة الختامية للملتقى.

بحضور البابا تواضروس.. ختام مؤتمر مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي

بحضور البابا تواضروس.. ختام مؤتمر مدربي ١٠٠٠ معلم كنسي