أخبار عاجلة

"المطيري" يناشد البحث عن أخيه المفقود منذ ١٨ يومًا: "فقدناه في طريقه للصلاة على والدتنا" -
"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين -
النصر يدشن تحضيراته في معسكر بلغاريا بتمارين لياقية -
مؤتمر المعارضة الإيرانية في ألبانيا يبحث أزمة نظام الملالي وخطورة نهجه القمعي -
الأخضر يواصل تدريباته في معسكر رومانيا.. والعمري يشارك في التدريبات -
"الخليوي" يحذر: رياح شمسية مؤثرة تصل كوكب الأرض غدًا -
"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26 -
«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه» -
افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة -
سكرتير محافظة الإسماعيلية يتابع نقل الورش الحرفية إلى المنطقة الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

من بينها 2133 تجاوزسرعة ..شرطة المرور تضبط 5998 مخالفة متنوعة

Print
من بينها 2133 تجاوزسرعة ..شرطة المرور تضبط 5998 مخالفة متنوعة من بينها 2133 تجاوزسرعة ..شرطة المرور تضبط 5998 مخالفة متنوعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور ،حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5998 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الاثنين: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5998) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بينها المخالفات (2133) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(208) مخالفة السير بدون تراخيص، و(27) مخالفة موقف عشوائى، و(46) مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات

«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات

محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور

محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد