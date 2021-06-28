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«نقيب البيطريين»: لابد من تعديل تشريعى لمواجهة مشكلة الاعتداءات

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«نقيب البيطريين»: لابد من تعديل تشريعى لمواجهة مشكلة الاعتداءات «نقيب البيطريين»: لابد من تعديل تشريعى لمواجهة مشكلة الاعتداءات

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عقد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعا مع أيمن شكرى، عضو مجلس النواب، ووليد الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أسامة مخلوف، رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين، بمحافظة الفيوم، والدكتور الحسينى عوض، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس المركز العلمى، والدكتور محمود عفيفي، عضو مجلس النقابة، ومدير برنامج دعم الطبيب البيطرى، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لدورة التلقيح الاصطناعى والرعاية التناسلية المنعقدة بمحافظة الفيوم.

وناقش نقيب البيطريين، خلال الاجتماع، أزمة تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء البيطريين، مؤكدا ضرورة وجود آليات تنفيذية لضمان عدم تكرارها، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع تعديل تشريعى لمواجهة هذه المشكلة.

جاء ذلك على خلفية واقعة الاعتداء على الدكتورة مروة صلاح، والتى تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم طرح الواقعة قبل بدء اليوم الأول لدورة التلقيح الاصطناعى والرعاية التناسلية، وبيان سُبل مؤازرة ودعم الطبيبة بكافة السبل المتاحة وقت الحدث، حيث حضر المعتدى على اللجنة عقب إلقاء القبض عليه بالأمس، وقدم اعتذاره لها أمام الجميع. وقد قبلت الطبيبة الاعتذار المقدم لها من النواب وأبدت رغبتها فى التنازل عن المحضر.

المصرى اليوم

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