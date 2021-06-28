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وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو وزير الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

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بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسى، «رئيس جمهورية العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء بها : «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وأضافت : «سيادة الرئيس، جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطنى بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر.. لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر.. ورمزاً ناصعاً في مسار كفاح شعب أبى.. وانتصاراً لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير».

المصرى اليوم

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