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كدمات أسفل عينيها .. أروى تكشف حقيقة ضرب زوجها لها في وجهها ()

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كدمات أسفل عينيها .. أروى تكشف حقيقة ضرب زوجها لها في وجهها (فيديو) كدمات أسفل عينيها .. أروى تكشف حقيقة ضرب زوجها لها في وجهها ()

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كشفت الفنانة اليمنية أروى أسباب غيابها عن جمهورها، الأيام الماضية، موضحة أنها خضعت إلى الليزر في وجهها ما عرّضها إلى ظهور كدمات أسفل عينيها واختفت عن الظهور في مقاطع كما اعتادت حتى تنتظر عودة وجهها إلى حالته الطبيعية.

وقالت أروى خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بتطبيق «سناب شات»: «طبعًا شايفين وجهي هذا سبب غيابي عنكم اليومين اللي فاتوا، لأني سويت ليزر ولسه العلامات ما راحت بشرتي حساسه جدًا واستحملوني لأني حاولت أغطيها بكل الفلاتر مانفع، مافي إلا فلتر بالنظارة حتى أرحمكم من هالشوفه».

وتابعت: «طلعت مع زوجي وحاطه مكياج لكن الكدمات مبينة، فقولت لجوزي إذا أحد قالي: إيش فيكي؟ هقول أنك ضربتني بـ(البوكس)، مبينه كأنه مسوية مشكلة كبيرة ومضروبة ضربه وطالعه خسرانة من هالقصة.. ادعوا لي من اليوم لبكرة يكون هذا الزرقان راح».

وكانت أروى طرحت مؤخرا أغنية «بديت تخون» عبر قناتها على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات حسن عبيد، ألحان سلطان السيف وتوزيع زيد نديم.

وتجسد الفنانة في كلمات الأغنية مواجهة المرأة للخيانة، حيث تقول «جعل عينك عمى ياهيه.. أنا مليت من لبيه.. العبها على غيري.. ذا آخر يوم أشوفك فيه».

يذكر أن زوج الفنانة هو رجل الأعمال اللبناني، عبدالفتاح المصري، وهو مالك أحد شركات الإنتاج التلفزيوني، وتزوجا عام 2011 وأنجب الفنانة من زوجها طفلتهما نورا في عام 2012، أما قرار زواجهما فكان بعد قصة حب جمعتهما.

المصرى اليوم

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