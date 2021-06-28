ضبط 12 طن عسل وملح فاسد بالأسواق

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ضبط رجال مباحث التموين 8 أطنان عسل أسود، معبأة داخل صفائح مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن سلع غذائية، كما تم ضبط 4.5 طن ملح طعام، معبأ داخل عبوات وشكائر مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام «بدون ترخيص».