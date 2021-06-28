استمرار الطقس السيء .. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع الحرارة والرطوبة وموعد أنكسار الموجة

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حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي كشف عنها الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، وقال إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كشف شاهين عن أسباب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها القاهرة والمحافظات إلى تأثير منخفض الهند الموسمي على معظم أنحاء الجمهورية الذي يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 44%، ونسب الرطوبة إلى 90 في معظم ساعات اليوم، مؤكدا علي عدم وجود أي تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ترصد "المصري اليوم" حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، حتى يوم السبت 3 يوليو حسب البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية.

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

القاهرة الكبرى: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 25 درجة.

طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لمواجهة سوء أحوال الطقس، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ساعات النهار وارتدِ قبعة وواقيًا من الشمس وإذا اضطررت للخروج، مع تناول كمية كبيرة من السوائل بعد الإفطار وخلال ساعات الليل.