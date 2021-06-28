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.. لحظة انفجار مبنى في بنغلاديش والضحايا 57 شخصاً

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انفجار قوي بسبب الغاز دمّر مبنى يضم شركات

فيديو.. لحظة انفجار مبنى في بنغلاديش والضحايا 57 شخصاً

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأُصيب 50 آخرون، الأحد، في انفجار قوي دمّر مبنى يضم شركات في دكا عاصمة بنغلادش، يرجّح أن يكون سببه الغاز وفق السلطات.

وأعلنت الشرطة أن الانفجار كان قوياً لدرجة أن نوافذ أربع حافلات ركاب كانت على مقربة من المكان تحطّمت، ما أوقع عشرات الجرحى بين ركابها.

وبثّت وسائل إعلام محلية، لقطات للحظة الانفجار، وذلك أمام مصعد الطابق الأرضي، حيث كان عديد من رواد المبنى يستعدون للصعود، حين وقع الانفجار.

وصرّح المسؤول الرفيع في شرطة دكا، سيد نور الإسلام، لوكالة "فرانس برس"، أن فرق الإطفاء موجودة في المكان، وأنها ستجري تحقيقاً حول أسباب الانفجار. لكننا نعتقد أن غاز الميثان تكدّس في مجرى الأنابيب وأدى إلى انفجار في الطابق الأرضي من هذا المبنى المؤلف من ثلاث طبقات".

واستبعد المتحدث أن يكون الانفجار ناجماً عن عمل إجرامي، مشدداً على أن دكا شهدت في السنوات الأخيرة مماثلة.

وأفاد شهود وسائل إعلام بأن المبنى الذي يضم مطعماً ومتجراً للأدوات الإلكترونية ومحال عدة تحوّل إلى ركام.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار أدّى إلى تضرر مبنيين مجاورين جزئياً.

وصرّحت سامنتا لال سين، الطبيبة في مستشفى الشيخة حسينة للحروق التي نُقل إليها العشرات بعد الانفجار، بأن "أربعة جرحى على الأقل في حال حرجة".

فيديو.. لحظة انفجار مبنى في بنغلاديش والضحايا 57 شخصاً

فيديو.. لحظة انفجار مبنى في بنغلاديش والضحايا 57 شخصاً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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