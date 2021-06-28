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«العفن الهبابى» فطر يهدد عرش المانجو .. تعرف على طرق علاجه

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«العفن الهبابى» فطر يهدد عرش المانجو .. تعرف على طرق علاجه «العفن الهبابى» فطر يهدد عرش المانجو .. تعرف على طرق علاجه

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن «العفن الهبابي» هو مرض ينتج عن نمو بعض الفطريات الرمية على المادة العسلية اللزجة التي تتركها بعض الحشرات على أوراق المانجو مثل حشرة المن والبق الدقيقي والحشرة القشرية .

لافتا أن هذه الفطريات تمنع وصول الضوء للأوراق مما يقلل عملية البناء الضوئي ويمكن تواجد هذه الفطريات على الثمار لكن هذا الفطر ليس خطيرا ويمكن السيطرة عليه بسهولة .

وأضاف أبوصدام أن نسبه إصابة أشجار المانجو هذا العام بالعفن الهبابي ليست نسبه عالية ولن تؤثر على إجمالي الإنتاجية ولن تتسبب في ارتفاع الأسعار بدرجه كبيرة كما يروج البعض .

وأشار نقيب الفلاحين أن «العفن الهبابي» ينتشر في مزارع المانجو بمحافظة الاسماعيلية منذ 6 سنوات ولا يتسبب هذا الفطر في موت أشجار المانجو ولكن انتشارة بصوره وبائيه يضعف الإنتاجية إلى حد ما، وللوقاية من هذا الفطر على مزارعي المانجو الاهتمام بتقليم أشجار المانجو لتقليل نسبة الرطوبة ودخول أشعة الشمس لقلب الأشجار مع إزالة الحشائش وقطع الأغصان والأفرع الميتة واعتدال عمليات الري مع رش الأشجار المصابة بالمبيدات الحشرية وبمحلول الصابون البوتاسي .

واوضح أبوصدام أن مساحات زراعة المانجو في تقترب من300 ألف فدان أغلبها في محافظة الإسماعيلية بمساحة تزيد عن 100 ألف فدان، وتتوزع بقية المساحه في محافظات مصر كالشرقية والبحيرة والسويس والاسكندرية وأسوان وتقدر إنتاجية فدان المانجو في الغالب ب10طن وأهم أصنافها في مصر الفص والهندي ومبروكه والعويس والسكري والزبدية والتيمور والصديقه والكيت .

وتابع أبوصدام :«تتراوح المانجو حاليا ما بين 10الي 30جنيه للكيلو حسب مكان بيعها وإن موسم المانجو الاساسي سوف يبدأ من منتصف الشهر القادم، وأسعار المانجو لن تزيد عن مثيلاتها في العام الماضي رغم تأثر بعض الحدائق بالتغيرات المناخيه الغير مناسبه وتضرر بعض المزروعات من العفن الهبابي».

المصرى اليوم

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