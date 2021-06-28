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أتطلع إلى مرقوق "أم كوجي".. ماذا فعل كرم السعوديين في سفير اليابان؟

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تغريدة أعقبها تفاعل كبير وشكر.. أحدهم نصح بـ "ماء وفواكه وخبز وأرز"

أتطلع إلى مرقوق

حظيت تغريدة للسفير الياباني بالرياض، فوميو إيواي؛ بتفاعل كبير، صباح اليوم، بعدما كشف السفير أنه بدأ المشي لتجنب زيادة الوزن، فتفاعل معه المغرّدون بنصائح عدة قابلها السفير بتقديم الشكر لهم.

وكان قد قال السفير الياباني عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "بدأت رياضة المشي صباحاً اعتباراً من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن. لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير، وهذا بفضل كرم الضيافة من قِبل أصدقائي السعوديين الذين أشكرهم دائماً على ذلك".

وعقب التغريدة تفاعل كثير من المغرّدين مع السفير؛ حيث قال أحدهم: أنصحك بالإكثار من الخضراوات والفواكه وشرب والإقلال من والزيوت والكربوهيدرات، مثل الخبز والأرز مع ممارسة رياضة المشي السريع نوعاً ما في ساعات الصباح الباكر ستحرق كثيراً من الدهون في محيط منطقة البطن" ليرد عليه السفير قائلاً: "صباح الخير شكراً جزيلاً على نصيحتك".

ويحظى السفير الياباني وزوجته "أم كوجي" بمتابعة واسعة على "تويتر"، فهو يتقن العربية بطلاقة، ومن عشاق الأطعمة التراثية، حيث إنه غرّد قبل أيام بصورة لزوجته في المطبخ معلقاً عليها: "أم كوجي تعلمت كيف تعمل المرقوق.. أتطلع إلى تناول المرقوق الذي طبخته بنفسها يوماً ما في المستقبل القريب، إن شاء الله".

أتطلع إلى مرقوق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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