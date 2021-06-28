بيت «الشعر بالأقصر» ينظم ندوة عن «قصائد ونصوص من الأدب المصري القديم» 

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أقام بيت «الشعر بالأقصر» ندوة بعنوان «قصائد ونصوص من الأدب المصرى القديم»

استضاف فيها الباحث في الآثار المصرية والأديب محمد إمام صالح، احتفاء بحصوله على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية من جامعة جنوب الوادي، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر مؤكدًا على دور بيت الشعر في تقديم الوجوه الشابة المتحققة ودفعها إلى صدارة المشهد الثقافي .

بلوعة واحتراق ينتظر العاشق محبوبته ويتحايل وينصب الفخاخ ليسعد برؤيتها

( سأكذب وأدعي المرض

سأنام وأحتجب في البيت

سيأتي الجيران يطمئنون

و حينها ستأتي معهم حبيبتي

و للنيل العظيم مصدر الخير والنماء ومانح البهجة والرخاء كانت أغنيات المصري القديم :

تحية لك يا حعبي.. أخرج من هذه الأرض

و احضر لتهب مصر الحياة

إنك تخفي مجيئك في الظلمات

و تعطي أمواهك البساتين

أنت واهب الحياة لكل ظمآن عندئذ ارتفعت أصوات الأرض مهللة

البطون فرحة وسعيدة

و الزهور تهتز من الضحك

و الأسنان تمضغ) .

وبهذه النماذج الرائعة المعبرة من قصائد وأغنيات المصري في تاريخه القديم وغيرها تعطرت أجواء الأمسية التي احتفى فيها بيت الشعر بالأقصر بأحد أبنائه المنتمين إليه ودائمي التفاعل والانتساب إليه .

جاءت أمسية الليلة لتكريم الأديب والباحث / محمد إمام صالح بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الآثار والحضارة المصرية القديمة بموضوع ( الديانة الشعبية في مصر القديمة في العصر المتأخر) ومن خلال هذا الاحتفاء كانت الندوة بعنوان ( قصائد ونصوص من الأدب المصري القديم) وتناول إمام الذي حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآثار جامعة جنوب الوادى مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع في موضوع بعنوان «العبادة الشعبية في طيبة في العصر المتأخر» وبعض النصوص والقصائد من الأدب المصرى القديم، حيث بدأ الحديث عن فكرة الدين وفلسفة المصريين فيه، حيث لم يكن له كتاب مقدس ولكن كان طقسيا .

وأضاف الباحث، إن فكرة الخلق عند المصريين القدماء جاءت بعد تفكير فلسفى عميق فالمصريون آمنوا بمعبود خالق، ونسبوا له كل الظواهر في الكون، علاوة على نماذج من العبادة الشعبية، واستعرض أيضًا قصائد شعرية في الحب من فترة عصر الدولة الحديثة والحرية التي تمتع بها الشباب في التعبير عن حبهم وابتهالاتهم لحتحور لكى تضع حبهم في قلب الآخر.. يذكر أن إمام صدر له كتاب بعنوان «باب الملاذ.. بوابات» معابد طيبة لدى عموم الناس إطلالة بحثية«عن مشروع النشر الإقليمى بفرع ثقافة الأقصر عام 2018، وشارك في مؤتمر شباب الباحثين السادس بجامعة سوهاج بورقة بحثية بعنوان» تكامل عبادة أمون وأوزير في الكرنك في العصر المتأخر«، كما شارك في المؤتمر الافتراضى الأول لجامعة ذى قار بالعراق، كما شارك في مؤتمرات شباب الباحثين في جامعتى الأقصر وجنوب الوادى.