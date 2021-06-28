26 يوليو التقدم إلكترونيا بمدرسة مياه الشرب بالقليوبية

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أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد بالقليوبية فتح باب التقدم للمدرسة لدفعه جديدة من البنين من حاملي الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظات القاهرة الكبري بحد ادني 250 درجة إعتبارا من 26 يوليو المقبل وحتي الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل من العام الجاري 2021 على ان يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة أضغط هنا.

وتضمن الإعلان الخاص بالإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد قبول دفعه جديدة من الطلاب الجدد (بنين فقط ) للعام الدراسي 2021-2022 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة للعام الدراسي 2020–2021م بحد ادني (250) درجة.

وأوضحت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد أن الشروط الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين هي

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام 2020/ 2021 وألا يزيد سن الطالب في 1 / 10 / 2021 عن 16 عاما.

وأن يكون الطلاب مصرى الجنسية.

واجتياز الطالب للمقابلة الشحصية.

واجتياز الطالب لاختبارات القدرات.

وأن التقديم على رابط شركة مياه القاهرة يبدأ اعتبارا من يوم الأثنين 26 يوليو المقبل حتى الخميس الموافق 12 أغسطس المقبل من العام الجاري2021.

كما أنه سيجرى امتحانا تحريريا للطلاب الحاصلون على المجموع الأعلى.

مستندات القبول والتقدم بمدرسة مياه الشرب القليوبية بعد الإعدادية 2021.

واعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد أن الأوراق المطلوبة للتقدم هي.

طلب التحاق بالمدرسة مصحوبا لصورة ضوئية لشهادة الميلاد للطالب مكتوبا خلفها أرقام التليفونات وعنوان الطالب لسهولة التواصل.

أصل شهادة الميلاد للإطلاع عليها.

وصورة ضوئية من نتيجة الشهادة الإعدادية والأصل للإطلاع عليها.

وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر و2 صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4 في 6.