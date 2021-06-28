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ارتفاع طفيف وعيار 24 يسجل 22.10 ريال .. في عمان الاثنين 28 يونيو 2021

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ارتفاع طفيف وعيار 24 يسجل 22.10 ريال .. سعر الذهب في عمان الاثنين 28 يونيو 2021 ارتفاع طفيف وعيار 24 يسجل 22.10 ريال .. في عمان الاثنين 28 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في عمان مستهل التعاملات الاثنين 28 يونيو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 22.10 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.89 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان بداية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.10 ريال

$57.35

سعر الذهب عيار 22

20.26 ريال

$52.57

اسعار الذهب عيار 21

19.34 ريال

$50.18

اسعار الذهب عيار 18

16.58 ريال

$43.01

سعر الذهب عيار 14

12.89 ريال

$33.45

سعر الذهب عيار 12

11.05 ريال

$28.68

اسعار أوقية الذهب

687.38 ريال

$1،784

اسعار جنيه الذهب

154.72 ريال

$401.46

اسعار كيلو الذهب

22،102 ريال

$57،350

المصرى اليوم

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