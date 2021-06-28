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قفزة مفاجئة بتداول الصباح .. في المغرب الاثنين 28 يونيو 2021

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قفزة مفاجئة بتداول الصباح .. سعر الذهب في المغرب الاثنين 28 يونيو 2021 قفزة مفاجئة بتداول الصباح .. في المغرب الاثنين 28 يونيو 2021

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شهد سعر الذهب في المغرب، ارتفاع بمستهل التعاملات اليوم الاثنين 28 يونيو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من عودة الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

511.10 درهم

$57.35

عيار 22

468.51 درهم

$52.57

اسعار الذهب عيار 21

447.23 درهم

$50.18

اسعار الذهب عيار 18

383.33 درهم

$43.01

سعر الذهب عيار 14

298.14 درهم

$33.45

سعر الذهب عيار 12

255.55 درهم

$28.68

اسعار أوقية الذهب

15،895 درهم

$1،784

اسعار جنيه الذهب

3،578 درهم

$401.46

اسعار كيلو الذهب

511،103 درهم

$57،350

المصرى اليوم

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