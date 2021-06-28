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نوران جوهر ومصطفى عسل يتوجان بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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نوران جوهر ومصطفى عسل يتوجان بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش نوران جوهر ومصطفى عسل يتوجان بالبطولة الدولية المفتوحة للاسكواش

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اختتمت، مساء أمس الأحد، البطولة الدولية المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت على منطقة The Park بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 22 حتى 27 من الشهر الحالي، بتنظيم أندية وادي دجلة.

وتوجت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، وفقا لتصنف الاتحاد الدولي للاسكواش، بالبطولة بعد تغلبها على نظيرتها هانيا الحمامي، المصنفة الخامسة عالميًا، بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت 77 دقيقة.

وفي منافسات الرجال، فاز مصطفى عسل، المصنف الثاني عشر عالميًا، على نظيره محمد الشوربجي، المصنف الثاني عالميًا، بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت 77 دقيقة.

وتعد هذه البطولة من أهم البطولات العالمية للاسكواش التي تقام بمشاركة أفضل 8 لاعبين من السيدات والرجال على مستوى العالم، وتبلغ قيمة جوائز البطولة المادية 370 ألف دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات.

واختتمت البطولة بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاستاذ طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادي دجلة الرياضي، والكابتن كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة.

المصرى اليوم

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