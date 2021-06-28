المرور تكثف حملاتها لضبط الخارجين عن القانون

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كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، ، من خدماتها المرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث ونجحت الحملة فى ضبط 200 مخالفة مرورية ورفع 5 سيارات متروكة .