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المرور تكثف حملاتها لضبط الخارجين عن القانون

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المرور تكثف حملاتها لضبط الخارجين عن القانون المرور تكثف حملاتها لضبط الخارجين عن القانون

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كثفت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، ، من خدماتها المرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، فضلا عن تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو ونجحت الحملة فى ضبط 200 مخالفة مرورية ورفع 5 سيارات متروكة .

المصرى اليوم

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