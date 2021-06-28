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وزيرة التضامن تعلن حصيلة مشاهد المخدرات والتدخين في مسلسلات رمضان 2021

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وزيرة التضامن تعلن حصيلة مشاهد المخدرات والتدخين في مسلسلات رمضان 2021 وزيرة التضامن تعلن حصيلة مشاهد المخدرات والتدخين في مسلسلات رمضان 2021

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تعقد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عصر غدا الثلاثاء 29 يونيو مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بالعجوزة لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2021، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات في مسلسلات رمضان 2021.

وسيحضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وكبار الكتاب ومنتجى الأعمال الدارمية والفنانين .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد كرمت أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح»

المصرى اليوم

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