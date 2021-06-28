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محافظ المنيا يطمأن على جاهزية مديرية التعليم لامتحانات الثانوية العامة

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محافظ المنيا يطمأن على جاهزية مديرية التعليم لامتحانات الثانوية العامة محافظ المنيا يطمأن على جاهزية مديرية التعليم لامتحانات الثانوية العامة

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ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الإثنين، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، من حيث تجهيز اللجان وتعقيمها، واستراحات المراقبين والملاحظين.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنه على مستوي المراكز، منها 63 لجنه بنظام الورقي والالكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنه ورقي فقط لطلاب المنازل، باجمالي 34 ألف 524 طالب وطالبه، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الامن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

المصرى اليوم

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