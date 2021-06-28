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إطلاق قافلة طبية بقرى سيدي سالم مجانًا

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إطلاق قافلة طبية بقرى سيدي سالم مجانًا إطلاق قافلة طبية بقرى سيدي سالم مجانًا

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، الإثنين، قافلة طبية بقرية النوري التابعه لمركز سيدي سالم لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ في تصريحات صحفية، أن القافلة ضمت 12 عيادة لعدد 9 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والأنف والأذن والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة» حيث شارك في القافلة 6 عيادات متنقلة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وأن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالى القرية .

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1615 متردد وعمل تحاليل لعدد 237 مريض وأشعة لعدد 43 مريض وعمل تقارير طبية لعدد 16 مريض وتحويل 47 حالة لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة إلى جانب تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة المستجد حضرها 975 زائر .

كما وجهت وكيل الوزارة الشكر إلى كلٍ من غرفة عمليات المحافظة والجهات التنفيذية المعاونة من رئاسة القرية وشركة الكهرباء وفريق الإدارة الصحية بسيدي سالم لتعاونهم الملموس والمشكور لتذليل كافة العقبات التي واجهتها القافلة، معربةً عن سعادتها بهذه الروح المميزة في الأداء الجماعي والتفاعل اللحظي وتكامل الأدوار لخدمة الوطن.

المصرى اليوم

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