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لأول مرة في .. تطبيق منظومة الجمع السكني للقمامة من المنازل بالصفارة بالإسكندرية (صور)

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قال أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامى لشركة نهضة للخدمات البيئية المسؤولة عن نظافة الإسكندرية، إنه سيتم البدء في تنفيذ منظومة الجمع السكنى بالصفارة من أسفل العقارات باعتبارها منظومة حديثة التطبيق لأول مرة على مستوى الجمهورية بالإسكندرية.

وأوضح «شحاتة» لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أن المنظومة تهدف إلى الحد من التجمعات الأرضية والحد من ظاهرة النباشين وما تسببه من تلوث للبيئة، مشددا ًعلى على ضرورة عدم تسليم الأهالي المخلفات لأي جهة أخرى سوي سيارات وعمال الشركة فقط وذلك للحفاظ على نظافة المنطقة.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تأتى في إطار اهتمام شركة نهضة مصر برفع كفاءة منظومة النظافة بالاسكندريه، حيث تمر سيارات الشركة بمسارات عمل محددة ويتم إطلاق صافرات التنبيه للمواطنين حتي يتم اخراج المخلفات وتسليمها للشركة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بضم وتطبيق المنظومة بمنطقة تعاونيات سموحة بالتعاون مع أجهزة المحافظة التنفيذية وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة وتم توزيع اعلانات على الأهالي وحراس العقارات بمواعيد جمع المخلفات.

وأضاف :«بلغت عدد المربعات التي تم تطبيق المنظومة بها حتى الآن حوالي ١٠٠ مربع سكني بأحياء الإسكندرية المختلفة».

بـ100 مربع سكنى .. بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل بالصفارة لأول مرة فى مصر بالاسكندرية (صور)
بـ100 مربع سكنى .. بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل بالصفارة لأول مرة فى مصر بالاسكندرية (صور)
بـ100 مربع سكنى .. بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل بالصفارة لأول مرة فى مصر بالاسكندرية (صور)
بـ100 مربع سكنى .. بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل بالصفارة لأول مرة فى مصر بالاسكندرية (صور)
بـ100 مربع سكنى .. بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة من المنازل بالصفارة لأول مرة فى مصر بالاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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