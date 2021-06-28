سيسكو تطلق راوتر ذكي بتقنية الجيل الخامس G5 يدعم أجهزة إنترنت الأشياء

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أعلنت شركة سيسكو (نازداك : سيسكو) اليوم عن إطلاقها مجموعتها الجديدة من أجهزة التوجيه الصناعية Routers باسم Catalyst لتوسيع قوة شبكة المؤسسة إلى أقصى حدودها، مع توفير ميزات المرونة والأمان وقابلية التوسع اللازمة لنجاح استراتجيات إنترنت الأشياء IoT والتحول الرقمي. وبفضل إمكانات 5G اليوم، تمكّن مجموعتها الجديدة الشركات والمؤسسات من تشغيل عمليات متصلة على نطاقٍ واسع، مع اختيار أدوات الإدارة المُناسبة لها لكلٍ من تكنولوجيا المعلومات والعمليات. وتعمل البنية المُوحدة على تبسيط عمليات التعاون بين تقنية المعلومات والعمليات، وتبسيط مهمة توظيفها من المؤسسة إلى حافة الشبكة (Edge).

وترى سيسكو بأن جميع عملائها يتجهون نحو الاستفادة من فرصة تحسين الكفاءات وتجربة العملاء ونتائج الأعمال من خلال البيانات التي يتم جمعها في حافة الشبكة ((Edge، حيث تعكس الحافة جميع الأماكن التي تخدم فيها المؤسسات عملائها وتحقق إيرادات. وتتنوع الحافة وتتواجد في أي مكان وفي كل مكان، بدءاً من المحطات الفرعية وخطوط الأنابيب، إلى الطرق وسيارات الشرطة والحافلات التي تعمل عليها. ووفقاُ لشركة الأبحاث الرائدة جارتنر، سيتم إنشاء 75٪ من البيانات خارج مركز البيانات في بيئات الحافة هذه [1]. وهذا النوع من النمو يجلب معه متطلبات جديدة معقدة.

وعن الإطلاق، قال أسامة الزعبي- الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: «وحدها سيسكو يُمكنها توفير شبكة اتصال من المؤسسة إلى الحافة الصناعية، مع وجود بنية توفر الرؤية الواضحة والعمليات الروبوتية والأمن، بدءاً من الجامعات والمكاتب الفرعية، إلى المحطات الفرعية ومواقع التشغيل عن بُعد والأساطيل والأصول المتصلة أثناء التنقل، وغيرها الكثير».

توحيد تقنية الحافة مع Routers سيسكو الصناعية

سواءً كان الأمر يتعلق بتوصيل أكشاك نقاط البيع أو قطعة معدات بعيدة، فإن حالات استخدام الحافة لها احتياجات تقنية مختلفة. فالعادة، تقوم المؤسسات بربط بيئات العمل هذه بشكلٍ منفصل، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة مُجزأة وزيادة نقاط الضعف الأمنية وبيانات معزولة. ومع تسارع وتيرة انتقال المؤسسات والشركات للرقمنة، فإنها بحاجة إلى طريقة لتبسيط الإدارة وتعزيز الأمان عبر الشبكة والأجهزة المتطورة.

هذا وتتضمن المجموعة الجديدة ما يلي:

ثلاثة موجهات صناعية جديدة من نوع Catalyst 5G لتوصيل المنشآت الثابتة والمتنقلة بشكلٍ آمن:

تعتمد أجهزة التوجيه الجديدة هذه على نظام Cisco IOS XE لتوسيع شبكة المؤسسة وشبكة الاتصال الواسع SD-WAN إلى الحافة. توفر هذه البنية الموحدة أدوات متسقة لفرق تكنولوجيا المعلومات والفرق التشغيلية، وتُقلل من فترة تدريبهم على الأجهزة والتقنيات الجديدة، وتُعزز عنصر الأمان. وتُعد أجهزة توجيه Catalyst الجديدة معيارية، وتُقدم أيضاً متطورة مُدمجة لتطوير تطبيقات الأعمال واتخاذ القرارات على الحافة.

سلسلة جديدة من بوابات إنترنت الأشياء Cisco IoT Gateway للاتصال الداخلي أو الخارجي الأساسي على أوسع نطاق:

مجهزة بلوحة معلومات عمليات إنترنت الأشياء المستندة إلى مجموعة النظراء من سيسكو، تعتبر البوابات السحابية البسيطة هذه فعّالة من حيث التكلفة، وتوفر إعداداً سريعاً وبسيطاً. ما عليك سوى توصيله وتشغيله لتوصيل الأصول غير المتصلة سابقاً.

نمطية وحجم غير مسبوقان للتعامل مع مستقبل5G وأكثر من ذلك

تعني الحاجة إلى البيانات أن المؤسسات والشركات ستزيد من عدد الأجهزة المتصلة والتطبيقات المدعومة. مع انتشار شبكات 5G وWi-Fi 6 والتقنيات الجديدة، يجب أن تكون الحافة قادرة على التكيف بسرعة. وليس هناك أفضل من الآن لإعداد الحافة للتعامل مع المستقبل.

توفر مجموعة أجهزة التوجيه Catalyst الجديدة المقياس والمرونة والأمان للتكيف مع تطور حالات الاستخدام والحاجة إلى تطبيقاتٍ جديدة. كما توفر مجموعة واسعة من الوحدات، بما في ذلك 5G وLTE للشبكات الخلوية العامة أو الخاصة، وتطبيقات السلامة العامة مثل FirstNet وDSL وWi-SUN، والتخزين القابل للترقية. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح المجموعة الجديدة تحديث وحدة المعالجة المركزية والبطارية في الموقع.

أمان مُدمج وشامل مع وضوح الرؤية في بيئات التشغيل

مع تقارب الشبكات الصناعية وشبكات المؤسسات مع المزيد من الأصول المتصلة فيما بينها، يزداد خطر الانكشاف على الحافة. ويطرح سطح الهجوم الآخذ في الاتساع تحديات معقدة للأمن السيبراني.

توفر مجموعة أجهزة التوجيه الصناعية من Catalyst إستراتيجية شاملة لإدارة الأمن السيبراني عبر بيئات عمل تكنولوجيا المعلومات والتشغيل التقني المنعزلة، مستندةً في ذلك إلى بنية الأمن السيبراني من سيسكو الرائدة في هذا المجال. كما تندمج في المجموعة Cisco Cyber Vision لتوفير رؤية كاملة من الشركات إلى الحافة. تقوم Cyber Vision بتضمين مستشعر داخل الشبكة الصناعية حتى تتمكن فرق الأمن من اكتشاف التهديدات السيبرانية في بيئات العمل الصناعية مع السياق التشغيلي، مما يُمكّن الشركات من بناء إستراتيجية متقاربة لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات/العمليات، دون الحاجة إلى صناديق إضافية وبائعين. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المجموعة الجديدة الوصول الآمن عن بعد للعمليات ومراقبة وصيانة المعدات.

أجهزة التوجيه الصناعية الجديدة Catalyst من سيسكو متوفرة بدءاً من شهر يونيو.