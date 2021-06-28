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بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى أرمنت غرب الأقصر

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بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى أرمنت غرب الأقصر بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى أرمنت غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لثطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة» .

من جانبه، تابع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، الإثنين، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى مركز ارمنت بمعرفة شركة المقاولون العرب ضمن مبادرة«حياة كريمة».

وصرح عاشور بأنه تم وصول 2000 متر مواسير قطر 160مم و1000متر طولي مواسير 250 مم و200 متر طولي مواسير 800مم، كما تم وصول 35طن حديد قطر 12مم و7متر مكعب خشب .

وأوضح عاشور بأنه تم بدء العمل في محطة قرية الرزيقات الرئيسية حيث تم تركيب افرع في مواسير 160مم على خط 800مم، كما تم البدء في أعمال شبكات الانحدار بقرية الرياينة بمواسير 160 مم.

وأكد عاشور على استمرار تضافر جهود كافة الجهات والادارات المعنية لتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال دون معوقات، بالإضافة إلى استمرار جهود إدارة المرافق والاشغالات بالمركز لرفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالمسار المحدد للأعمال.

المصرى اليوم

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