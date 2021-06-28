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أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (تعرف عليها)

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أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (تعرف عليها) أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (تعرف عليها)

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أدرجت منظمة المستهلك الإسبانية قائمة بالمنتجات التي يمكن تناولها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ويلاحظ أن هناك حدًا أدنى لعمر التخزين وفترة استهلاك المنتج. في الحالة الأولى، يفقد الطعام صفاته الحسية، ولكن يمكن تناوله دون الإضرار بالجسم، وفقًا لتقرير «لا فانغارديا».

بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف بسرعة- اللحوم النيئة والدجاج والأسماك وما إلى ذلك لا يجب تناولها بعد انتهاء مدة الصلاحية.

كما ذكر في منظمة المستهلك الإسبانية، بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، يجوز تناول الزبادي والخبز المحمص والفواكه المجففة والنقانق والجبن والطماطم المعلبة والمعكرونة. تشمل القائمة أيضًا رقائق البطاطس والأرز والبقوليات والبسكويت والمشروبات الغازية والمربى والحساء الفوري.

المصرى اليوم

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