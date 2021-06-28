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البرتغال تفرض الحجر الصحي 14 يومًا على القادمين من بريطانيا

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البرتغال تفرض الحجر الصحي 14 يومًا على القادمين من بريطانيا البرتغال تفرض الحجر الصحي 14 يومًا على القادمين من بريطانيا

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قالت البرتغالية في بيان صدر في وقت متأخر، أمس الأحد، إنها ستلزم القادمين من بريطانيا بالبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم الاثنين ما لم يكونوا قد حصلوا على التطعيم الكامل من .

وتأتي القاعدة الجديدة، التي ستظل قيد التطبيق حتى 11 يوليو على الأقل، وسط زيادة في حالات الإصابة بالمرض في البرتغال إذ عادت أرقام الإصابات اليومية لمعدلات فبراير شباط عندما كانت البلاد تخضع لإجراءات عزل عام صارمة.

كما تزداد أعداد الإصابة اليومية في بريطانيا منذ شهر، وقالت الحكومة البرتغالية في بيان إن على البريطانيين الذين يصلون البلاد برا أو بحرا أو جوا تقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح بشكل كامل أو عزل أنفسهم 14 يوما في «منزل أو مكان تحدده السلطات الصحية».


وألقت السلطات الصحية البرتغالية باللوم في الارتفاع الأخير في الإصابات على سلالة دلتا الأكثر عدوى، التي رُصدت للمرة الأولى في الهند وتنتشر بسرعة في بريطانيا أيضا. وأكثر من 70 بالمائة من حالات كورونا في منطقة لشبونة هي من سلالة دلتا.

المصرى اليوم

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