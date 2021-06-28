محافظ المنيا يصدر قرارًا بالموافقة على ترقية 284 معلمًا وإخصائيًا

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أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، القرار رقم (277 ) لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 284 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين»، وما يقابلها من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائي: التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين قد استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتباراً من 1/1/2020، طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.
وتضمن قرار المحافظ منح «المرقون» بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من 1/1/2021 أسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم بقرار المحافظ رقم 754 لسنة 2020، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.