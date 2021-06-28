محافظ المنيا يصدر قرارًا بالموافقة على ترقية 284 معلمًا وإخصائيًا

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أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاثنين، القرار رقم (277 ) لسنة 2021، بشأن الموافقة على ترقية 284 من أعضاء هيئة التعليم بالمحافظة من شاغلي وظائف المعلمين»، وما يقابلها من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائي: التكنولوجيا، الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، الذين قد استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، اعتباراً من 1/1/2020، طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.

وتضمن قرار المحافظ منح «المرقون» بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من 1/1/2021 أسوة بزملائهم الذين تمت ترقيتهم بقرار المحافظ رقم 754 لسنة 2020، وبما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.