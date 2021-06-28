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اليوم .. محاكمة ١٢ متهما بـ«داعش العجوزة»

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اليوم .. محاكمة ١٢ متهما بـ«داعش العجوزة» اليوم .. محاكمة ١٢ متهما بـ«داعش العجوزة»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش العجوزة» المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام.

كانت النيابة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إنها تتهم كلا من «مصطفى. ع» و«أحمد. م» و«محمد.ع » و«محمد. أ» و«حسين. ع» و«كريم. ط» و«محمد. م» و«أنور. س» و«عبدالرحمن. أ» و«مصطفى. ج» و«عبدالفتاح. م» و«أحمد. م» لأنهم في غضون الفترة من عامي 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما أن المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون حتى السابع إضافة إلى الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

المصرى اليوم

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