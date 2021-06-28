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قاسم مشترك يجمع 99% من وفيات كورونا بأمريكا.. لم يتلقوا اللقاح

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قاسم مشترك يجمع 99% من وفيات كورونا بأمريكا.. لم يتلقوا اللقاح قاسم مشترك يجمع 99% من وفيات كورونا بأمريكا.. لم يتلقوا اللقاح
وسط دعوات بالحصول على اللقاحات خوفًا من الانتشار المتزايد لـ"دلتا"

قاسم مشترك يجمع 99% من وفيات كورونا بأمريكا.. لم يتلقوا اللقاح

بعد تحليلها لبيانات الإصابات والوفيات بسبب المستجد؛ أظهرت دراسة جديدة مدى فعالية اللقاحات؛ حيث اشتركت 99% من حالات الوفاة بالجائحة في الولايات المتحدة في شيء واحد، وهو عدم تلقي اللقاح.

موقع "ساينس ألرت" المتخصص في نشر الدراسات والأبحاث العلمية، أكد أن من بين 18000 حالة وفاة، كان هناك 150 شخصًا تم تطعيمهم بالكامل أي 0.8% فقط.

وفي حين تم إدخال أكثر من 853000 إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 في مايو الماضي، كان أقل من 1200 منهم أو حوالى 0.1% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل؛ وفقًا للبيانات المتوفرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ بحسب "الحرة".

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي: إن اللقاحات "فعالة بنسبة 100% تقريبًا"؛ معتبرة أنه "يمكن الوقاية من كل حالة وفاة بين البالغين بواسطة التطعيم"؛ بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتُظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن أكثر من 45% من الأمريكيين تلقوا التطعيم بالكامل، أي الجرعتين.

يأتي هذا في وقت يحث فيه كبار مسؤولي الصحة على التطعيم؛ لأن سلالة دلتا الهندية، الأكثر قابلية للانتقال، أصبحت مصدر قلق متزايد.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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