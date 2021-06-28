اليوم ..الحكم على ٨متهمين بقتل مواطنا فى أكتوبر

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجيه شقوير، الحكم على ٨ متهمين بقتل مواطن، وحيازة أسلحة نارية بمنطقة 6 أكتوبر.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذاً لمخططهم الإجرامى. وقام المتهمين الأول والثانى باستدراجه لمكان الواقعة، وأطلق المتهمين من الثالث حتى الأخير وابل من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

كما أحرز المتهمين من الثالث حتى الأخير أسلحة نارية «بندقية ألية سريعة الطلقات»، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم في هذا السلاح، كما أحرز المتهم الأول مخدر الحشيش بقصد التعاطى.