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لجنة جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

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لجنة جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية لجنة جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها، الإثنين، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهى التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام شؤون التعليم، وأمين كلية الحقوق، بالإضافة إلى التعيين في وظيفة مدير عام المكتبات.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على إتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد «الجيزاوى»، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة وعضوية الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة عضوا من الخارج.

المصرى اليوم

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