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اليوم..الحكم على ٣ متهمين فى "الذكرى الثالثة للثورة"

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اليوم..الحكم على ٣ متهمين فى "الذكرى الثالثة للثورة" اليوم..الحكم على ٣ متهمين فى "الذكرى الثالثة للثورة"

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تصدر محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،اليوم الاثنين الحكم على ٣ متهمين في إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الذكرى الثالثة للثورة».

تعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع فيه والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

المصرى اليوم

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