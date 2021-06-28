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ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن

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فيديو ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن
كانت تتحدث مع جارتها حين بدأ الاعتداء عليها

فيديو ضرب سيدة مصرية في الشارع.. وتدخّل فوري للأمن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، يُظهر قيام شابين بالاعتداء على سيدة بالضرب وسحلها في الشارع بإحدى قرى محافظة الدقهلية، شمالي البلاد.

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، حدثت الواقعة بقرية "الطيبة" التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، حين كانت السيدة المعتدى عليها (52 عامًا) تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يَقدُم عليها شابان أحدهما يبلغ من العمر 28 عامًا، والآخر 35 عامًا، واعتديا عليها بالضرب وطرحاها أرضًا؛ فتجمّع الأهالي على صوت الصراخ؛ مما اضطر الشابين إلى التوقف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة السيدة بـ"كدمات وسحجات متفرقة"، وأكدت أن تحريات الأمن حول الواقعة، توصلت إلى أن الخلافات بسبب الجيرة هي السبب في هذا الاعتداء.

وقالت الصحيفة: إن القوات الأمنية ألقت القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما (52 عامًا)، وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه يجري عرضهم على النيابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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