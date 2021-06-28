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قتيل داخل محطة وقود ..والسبب غريب,,تفاصيل

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قتيل داخل محطة وقود ..والسبب غريب,,تفاصيل قتيل داخل محطة وقود ..والسبب غريب,,تفاصيل

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القت أجهزة الامن بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل شخص بسبب مشاجرة داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس بسبب اولوية تفويل السيارات ،تبين من التحريات ان مشادة كلامية نشبت بين شاب و2 آخرين داخل محطة وقود ،تدخل على اثرها عم أحدهما تطورت لمشاجرة بالاسلحة ، انتهت بمقتل أحدهم ، وتم ضبط المتهمين .

البداية كانت باخطار من المستشفى لقسم شرطة عين شمس بمقتل شاب بعدة طعنات نافذة بالجسم ،

واشارت التحقيقات ان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقى اخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد تبلغه من إحدى المستشفيات بإستقبالها

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق ، ، بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما داخل محطة الوقود،تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها عم الأخير "عامل" مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه ،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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