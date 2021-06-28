ملياردير جديد ينضم لقائمة أغنياء العالم .. والسر في اللقاحات الصينية

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أعلنت فوربس انضمام ملياردير جديد من الصين لقائمة مليارديرات العالم.

وقالت فوربس أن الصين أضافت مليارديرًا جديدًا في مجال الصناعات الدوائية، حيث تعد الدولة الآسيوية موطن أحد أكبر الصناعات العاملة في ذلك المجال في العالم.

هو كونغ وي، رئيس مجلس إدارة شركة Changchun BCHT Biotechnology لصناعة اللقاحات والذي ارتفعت حصته نتيجة ارتفاع أسهم شركته 226% عن سعر الاكتتاب العام الأولي عند طرحها لأول مرة في سوق STAR لأسهم التكنولوجيا في بورصة شنغهاي، لتغلق عند 118.5 يوان صيني للسهم (18.34 دولار). مما رفع حصة رئيس مجلس إدارة الشركة البالغة 25%، إلى 12 مليار يوان، أو نحو 1.9 مليار دولار.

تأسست الشركة في عام 2004، وهي شركة تابعة لمجموعة Changchun High & New Technology Industry، التي تمتلك 41% من أسهمها. تعمل شركة Changchun BCHT بشكل خاص مع جامعة شيامن الصينة، لتطوير لقاح لفيروس كوفيد-19 يتناول عبر قطرة الأنف.

تعد الصين موطن ثاني أكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم بعد الولايات المتحدة.