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كل ماتريد معرفته عن التأهيل للكليات العسكرية بتربية رياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

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كل ماتريد معرفته عن التأهيل للكليات العسكرية بتربية رياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان كل ماتريد معرفته عن التأهيل للكليات العسكرية بتربية رياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

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تنظم وحدة التأهيل البدني بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.

أكد الدكتور ماجد نجم على اهتمام جامعة حلوان بتنظيم الدورات التدريبية التي تساهم على إعداد وتأهيل الطلاب بشكل تنافسي وامدادهم بالخبرات اللازمة، وتحسين حالتهم الصحية من خلال ممارسة الرياضة التي تبني عقول وأجسام سليمة.

أوضح الدكتور عماد العزباوي أن البرنامج يعمل على رفع اللياقة البدنية لدى المتقدم في أقل مدة ممكنة وإعداده لاجتياز الاختبار الرياضي بجدارة مع برامج تدريبية خاصة لضبط الوزن مع الطول للوصول للقوام المثالي المطلوب عسكرياً ورياضيًا، كما يؤهل البرنامج المتدربين على اجتياز قفزة الثقة القانونية تدريجياً وحتى الإتقان، مضيفاً أن البرنامج يتميز بتأهيل وتدريب المشاركين بشكل واقعي على الإختبارات ( البدنية، والنفسية، والهيئة من خلال متخصصين في كل مجال من المجالات المختلفة)، مع الاعتماد على الأساليب الحديثة في التدريب والتأهيل البدني والرياضى، وبإشراف نخبة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم .

بحيث تبدأ الدورات من ١ يوليو، ولمدة ٤ شهور، من السبت إلى الأربعاء أسبوعياً، من الساعة ٧ صباحاً، حيث يتم الحجز في مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة- كلية التربية الرياضية بالهرم- الجيزة من الساعة 4 عصرا.

المصرى اليوم

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