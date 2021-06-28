أخبار عاجلة

«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه» -
افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة -
سكرتير محافظة الإسماعيلية يتابع نقل الورش الحرفية إلى المنطقة الصناعية -
وائل عبدالله يكشف تعاقد نيللي كريم على بطولة فيلم «صقر وكناريا» وموعد تصويره -
برلمانية: لن يشعر المواطن بأي تنمية إذا ظلت المشكلة السكانية في زيادة -
محمد عبدالجليل: «أنا متربي على الفوز..والخسارة برباعية أمام الأهلي كتير» -
الأهلي يكلف أميرة يوسف بتأسيس أكاديمية كرة قدم نسائية -
إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله -
تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
باحثة في شؤون المرأة: كرامة الرجل تأتي من حصانته للمرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رصف عدد من الطرق بمدينة نخل بوسط سيناء

Print
رصف عدد من الطرق بمدينة نخل بوسط سيناء رصف عدد من الطرق بمدينة نخل بوسط سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم مركز ومدينة نخل بوسط سيناء برصف عدد من الطرق في مدينة نخل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمركز ومدينة نخل من الخطة الاستثمارية للمركز، لافتًا إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل للعام المالي الجاري 2020- 2021، بلغت 30 مليونًا و937 آلاف جنيه.

أشار إلى أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيه للطرق، و3.2 مليون جنيه لتحسين البيئة، و702 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه»

«قلة الإحساس».. أغنية رامي جمال الجديدة من ألبوم «ولسه»

افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة

افتتاح الفوج الخامس عشر لمعسكر إعداد القادة بجامعة القناة

سكرتير محافظة الإسماعيلية يتابع نقل الورش الحرفية إلى المنطقة الصناعية

سكرتير محافظة الإسماعيلية يتابع نقل الورش الحرفية إلى المنطقة الصناعية

وائل عبدالله يكشف تعاقد نيللي كريم على بطولة فيلم «صقر وكناريا» وموعد تصويره

وائل عبدالله يكشف تعاقد نيللي كريم على بطولة فيلم «صقر وكناريا» وموعد تصويره